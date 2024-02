Pagliarani (Solemare): “Case care a Cesenatico? Si’ ma alla fine é sempre un affare…” 

Sta cambiando qualcosa invece tra gli affittuari?

“Notiamo una novità: soprattutto da quest’anno, c’e’ sempre piu’ gente che, prima di fermare l’appartamento, viene personalmente a Cesenatico per vederlo con i suoi occhi. E’ un po’ anche il riflesso di una serie di notizie poco rassicuranti che hanno coinvolto, loro malgrado, molte persone truffate da sedicenti agenzie che proponevano appartamenti fittizi. E questa e’ la ragione per cui non ci stancheremo mai di ripetere che, quando si parla di case, rivolgersi ad un’agenzia consolidata e’ sempre la scelta migliore”.

A Cesenatico sembra impossibile trovare appartamenti in affitto tutto l’anno…

“E’ cosi’ e non credo che le cose miglioreranno in futuro. Due i fattori: primo, affittare agli stagionali conviene, secondo le notizie di inquilini morosi difficili da sfrattare ha certamente reso piu’ diffidenti i proprietari”.

Quali sono, restando nel mercato degli affitti, i segnali per la prossima estate?

“Direi molto promettenti. Per giugno c’e’ addirittura un aumento delle richieste, agosto sta andando come sempre verso il sold-out, mentre luglio, per ora, sembra meno brillante”.

Per quanto riguarda invece gli immobili ad uso commerciale?

“Anche se il commercio non sta attraversando un periodo positivo, questi immobili garantiscono sempre una buona rendita, direi anche superiore rispetto al residenziale. Del resto, sui dodici mesi, i negozi sfitti sul mare a Cesenatico sono davvero molto pochi”.

Alberghi e stabilimenti balneari?

“Per il momento e’ un mercato abbastanza fermo. Non si registrano compra-vendite sul nostro territorio. Ed e’ quasi superfluo sottolineare che, almeno per quanto riguarda i bagni, tutti attendono l’esito del contenzioso con l’Europa per quanto riguarda i bandi”.