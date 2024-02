I migliori browser con VPN integrata

Opera

Siamo probabilmente di fronte a una delle migliori soluzioni per navigare gratuitamente dietro un network VPN. Opera è un browser sicuro e solido, il quale nelle ultime versioni ha integrato il servizio VPN, che può essere abilitato o disabilitato quando si desidera. Il software è compatibile sia con i PC sia con gli smartphone e offre una serie di funzioni utili, come ad esempio il blocco dei pop-up e dei cookie. Opera concede la possibilità di scegliere il Paese da cui far comparire la connessione e non è sottoposto ad alcun limite riguardo il traffico di navigazione. Buone, inoltre, le protezioni contro il phishing e contro i malware in generale. La velocità di navigazione non è tra le migliori, ma certamente Opera si impone tra le migliori scelte in assoluto all’interno della propria categoria.

Epic Browser

Si tratta di un browser sviluppato in India, il quale non richiede alcun tipo di registrazione per usufruire dei vari servizi, tra cui la VPN. Il programma dispone al suo interno di un blocco degli annunci e consente di scegliere tra otto diversi server virtuali. La privacy sembra rigorosamente rispettata dal browser, che tuttavia mostra ancora qualche lacuna a livello di interfaccia, risultando poco intuitivo. Epic Browser è totalmente gratuito, oltre che essere open source.