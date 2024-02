Abusi contro la moglie, marito viola le disposizioni del giudice: arrestato

La sera del 19 febbraio i militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno notato l’uomo, a bordo della propria auto, mentre transitava sulla via Nazionale Adriatica del comune di San Mauro Pascoli e pertanto – essendo questa una violazione della misura cautelare – lo hanno fermato e portato in caserma dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. Il giorno seguente, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un comune situato in un’altra provincia dell’Emilia Romagna.