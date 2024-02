Al Cau di Cesenatico una 60enne azzannata da un pitbull

Al Cau di Cesenatico si è presentata, domenica sera, una donna 60enne azzannata da un pitbull mentre passeggiava con la sua cucciola di golden retriever (per fortuna illesa) in un’area verde di Bellaria. Il pitbull era con il suo padrone nei pressi di via Orazio ma non era al guinzaglio e, non appena ha visto la cagnolina, ha subito tentato di aggredirla.