Club Family Hotel, si punta al restyling del celebre “Le Conchiglie” di Riccione

Per l’estate 2024 è confermata la vacanza gratuita per tutti i figli sino a 18 anni e una formula all inclusive anche questa unica, perchè consente in qualsiasi momento di avere l’open bar e servizi gratuiti di spiaggia e in piscina.

Quest’anno Falzaresi è l’unico operatore turistico che inserirà nei pacchetti all inlcusive anche l’ingresso gratuito a Mirabilandia e a Mirabilandia Beach. Questa offerta è valida in tutte le location Club Family Hotel che sono situate a Milano Marittima, Riccione, Cesenatico e Cervia.

Mentre si tirano a lucido i villaggi per le aperture previste in maggio, Falzaresi si sta preparando ad un altro investimento consistente, per ristrutturare radicalmente l’Hotel Le Conchiglie di Riccione e rilanciare una intera parte del lungomare riccionese. Dopo l’aggiudicazione del grande complesso all’asta, è già pronto un ambizioso progetto per realizzare un grande albergo affacciato sull’Adriatico.