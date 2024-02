La Cervia Run sigla una partnership con la “Bologna Sport Marathon”

Ma in cosa consisterà la collaborazione tra l’evento di Cervia e quello di domenica in terra emiliana? “Otto runner tra tutti quelli premiati alla Bologna Marathon – spiega la dottoressa Maria Espedita Salomone, responsabile marketing della ‘Cervia Run’ – riceveranno in omaggio un pettorale per partecipare gratuitamente, il prossimo 24 marzo, alla nostra gara. E’ un’operazione che darà visibilità alla kermesse cervese e, nello stesso tempo, alzerà ulteriormente il livello agonistico della Cervia Run che, in questo modo, vedrà al via altri otto runner di valore tecnico assoluto”.

NELLA FOTO Sara Pastore, runner di origini pugliese ma romana d’adozione