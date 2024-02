Da lunedì 4 marzo apre il bando di iscrizione al nido d’infanzia comunale

Gli open day

Il nido d’infanzia comunale “Piccolo Mare”, in via Don Minzoni n. 17 resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per l’anno educativo 2024/2025 il 7 marzo e il 14 marzo 2024, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; Il nido d’infanzia privato-convenzionato “L’Arcobaleno” in via Cesenatico n. 52 resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per l’anno educativo 2024/2025 il 12 marzo e il 26 marzo 2024, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.