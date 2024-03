L`associazione Zaccagnini si interroga sul premierato

Il docente ha pubblicato pochi mesi fa, per il Mulino, il libro “Il Presidente del Consiglio dei ministri. Mediatore o decisore?” dove apre alla possibilità di una riforma del potere esecutivo, con alcuni paletti. «Premierato? Sì alla riforma, ma no ai pasticci all’italiana – scrive il costituzionalista nel volume – affinché il presidente del Consiglio non sia un’istituzione incompiuta bisognerebbe dargli la nomina e la revoca dei ministri e introdurre la sfiducia costruttiva, come in Germania, utile a stabilizzare in caso di crisi e a garantire la governabilità».