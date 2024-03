Nuovi Cau, l’attesa media é di 40 minuti

Nati per rispondere ai casi di bassa complessitа, alleggerendo cosi’ i Pronto soccorso, i Cau ad oggi registrano oltre la metа’ degli accessi proprio per questioni sanitarie considerate minori (codici bianchi e verdi). Il 53% dei pazienti si é rivolto a queste strutture infatti per problemi ortopedici o intestinali e per disturbi di ridotta gravitа’.

In totale sono 66.515 gli accessi ai Cau dell’Emilia-Romagna in quattro mesi, dall’1 novembre al 25 febbraio. Dato che arriva a 77.800 pazienti considerando anche Ferrara e provincia, prime a partire in via sperimentale. Altri 20 Cau dovrebbero aprire nell’arco di quest’anno in tutta la regione.

“I Centri di assistenza urgenza stanno funzionando bene – commenta l’assessore regionale alla Sanitа’, Raffaele Donini – i cittadini iniziano a conoscerli e a utilizzarli nel modo giusto, cioe’ per patologie non gravi, dimostrando di aver compreso bene il motivo per cui sono nati”.