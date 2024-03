Calcio, Bakia a valanga: 6-0 al Due Emme e sesto posto agganciato

Al minuto 35 la partita viene definitivamente messa in ghiaccio da un gran gol in semirovesciata di Bracci, che firma così la sua doppietta. L’ultima chance del primo tempo capita sempre sui piedi di Collini, che ha una doppia occasione da distanza ravvicinata ma non riesce a battere la retroguardia rossa. Il secondo tempo diventa una formalità, con i delfini che dilagano grazie all’ennesimo gol di Lorenzini, su assist di Bracci, e ancora il numero 9, sempre più capocannoniere della squadra, che parte in contropiede sulla catena di sinistra e dribbla il diretto avversario per poi depositare in rete il pallone che sancisce la tripletta personale. L’ultima rete porta il nome di Zavatta, che entra in area dalla destra e incrocia il tiro che finisce oltre la linea.