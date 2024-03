Capitreno con la bodycam: la sperimentazione parte dalla Romagna

Parte dall’Emilia-Romagna la sperimentazione – organizzata da Fs Security e Trenitalia Tper Emilia-Romagna – delle “bodycam per i capitreno” di Trenitalia, l’ultimo strumento in ordine di tempo per “la sicurezza dei viaggiatori e del personale sui convogli”.

Trenta i capitreno che, su base volontaria, hanno aderito a questa prima fase del progetto: indossata la piccola videocamera sarà sempre accesa, ma non in modalità di registrazione. Sarà il lavoratore a decidere se e quando attivarla. Ad esempio in caso di minaccia, di aggressione o di comportamenti violenti.