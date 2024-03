Dalla Regione stretta anti-smog: ecco le nuove misure

Un’altra importante novità riguarda le misure per gli impianti di riscaldamento e le operazioni di combustione: due provvedimenti che prima venivano applicati solo in caso di “bollino rosso” dell’Arpae per gli sforamenti dei valori di particolato pm10 da oggi diventano fissi. Si tratta dell’obbligo – durante la stagione termica – di non superare la temperatura di 19 gradi in case, uffici, luoghi destinati ad attività socio-ricreative o di culto, nonché negli esercizi commerciali, facendo scendere il tetto massimo a 17 gradi nelle sedi di attività industriali e artigianali. Sono sempre esclusi in questo senso ospedali e case di cura, scuole e strutture sportive.