Dieci anni di un Mare di Lana: “Vi raccontiamo la nostra storia…”

In dieci anni, sono state realizzate sedici installazioni artistiche e tante sono state le collaborazioni con enti e istituzioni (Unicef, IRST di Meldola, Liceo Scientifico “Sarperi” di Rimini, Associazione Animammersa dell’Aquila): “Ci sono stati momenti difficili – ricordano le donne di Un Mare di Lana – come il periodo della pandemia. Il lavoro di gruppo è sempre stato uno dei motivi “fondanti”, lo scopo primario dell’associazione, non potersi più vedere e non potersi confrontare sul nuovo progetto messo in cantiere per il 2020 è stato faticoso. Nonostante tutto, anche l’installazione del “Ponte rosa” per la tappa del Giro d’Italia del 2020 riuscimmo a realizzarla, fu bellissimo perché rivivemmo un po’ il primo ponte colorato. E cosi’, nel 2021 e 2022, abbiamo messo in stand by i lavori e nel 2023 abbiamo ripreso”.

Oggi l’Associazione conta circa venti iscritte e tra corsi di maglia e progetti artistici, continua a promuovere l’arte del lavoro a maglia ed eventi artistici a tema.

“L’anniversario del primo ponte di lana e dei dieci anni dell’Associazione – prosegue la nota – cade a pennello in un’occasione molto importante per noi, in quanto abbiamo intrapreso il percorso per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), un obiettivo che ci consentirà di diventare a tutti gli effetti un’Associazione di Promozione Sociale ed aggiungere così un valore aggiunto al mondo del volontariato di Cesenatico. Ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione Comunale che si è sempre dimostrata sensibile alla nostra realtà e ci ha sempre sostenuto attraverso patrocini e contributi, anche con la concessione di uno spazio dove potersi incontrare per progettare, lavorare, cucire ed organizzare corsi completamente gratuiti per chiunque fosse interessato”.

