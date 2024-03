A Gatteo Mare la festa della donna dura un’intera settimana

All’Atelier Gourmet menu’ a “Km 0” proposto dal 5 al 10 marzo: “Per rendere omaggio all’altra meta’ del cielo una sola giornata ci sembrava troppo poco…”

All’Atelier Gourmet di Gatteo Mare la “Festa della Donna” dura un’intera settimana. Il Masterchef Aldo Santoro ha infatti deciso di dedicare all’altra metà del cielo un menu’ speciale che non verrà proposto solo nella giornata dell’8 marzo bensi’ replicato da martedì 5 a domenica 10 marzo: “Il nostro è un locale con un’impronta prettamente femminile – spiega Santoro – visto che, al mio fianco, oltre a molte dipendenti donne, operano da sempre mia moglie e mia figlia che sono l’anima e il cuore dell’Atelier Gourmet. Dunque, un solo giorno per celebrare la donna ci sembrava troppo poco. E cosi’, anche per dare a tutti la possibilità di degustare un menu’ di terra e di mare che abbiamo preparato con tanta cura e passione, abbiamo deciso di riproporlo per piu’ giornate’.