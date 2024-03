Al Museo della Marineria si parla di “Donne nella Resistenza”

Donne nella Resistenza – Cesenatico 1943-1945, è prima di tutto un libro dedicato a loro, ai loro vissuti, in alcuni casi alle loro tragedie, alle loro speranze e rinascite. E’ stata una ricerca che ha visto coinvolti i familiari, i parenti, nipoti e pronipoti a cui è stato chiesto di ricostruire, attraverso i ricordi, le loro storie. I familiari hanno collaborato con grande impegno e commozione nella ricerca di fotografie, attestati, documenti, medaglie, ma soprattutto hanno raccontato spaccati di vita reale e vissuta di quel periodo storico tramandati in famiglia. Ne è uscita una raccolta di biografie, alcune brevi, altre più articolate, altre solo un nome che compare nello schedario della commissione per il riconoscimento degli uomini e delle donne della Resistenza. E’ stato come aprire un grande baule contenente il passato ancora vivo nella memoria, non solo privata delle famiglie ma di una comunità intera, una memoria utile ad aggiungere un tassello prezioso e importante per la storia della città di Cesenatico.

A cornice delle biografie delle donne partigiane, preziosi sono stati gli interventi di Miro Flamigni, Vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Forli-Cesena e di Mira Roberta, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Bologna, che ci hanno introdotto, il primo, nel contesto storico di riferimento: le formazioni partigiane, il sacrificio di Gastone Sozzi, la figura della moglie Norma Balelli, l’operato criminale della Banda Garaffoni, le torture, le fucilazioni, le deportazioni in Germania, il secondo intervento di Mira Roberta ci ha permesso di capire e riflettere sul ruolo delle donne nelle formazioni partigiane; se parlassimo di un esercito regolare, afferma Mira, chiameremmo i compiti che svolsero le donne nella Resistenza, di intendenza, logistica, comunicazioni, cura dei feriti, ricerca di nascondigli sicuri per i partigiani. Compiti indispensabili senza i quali la lotta di Liberazione non sarebbe stata possibile. Le donne, in sella alla loro bicicletta, non erano controllate e sospettate come gli uomini, avevano una maggiore libertà di movimento.

Nonostante ciò il loro ruolo è stato spesso non riconosciuto alla pari degli uomini combattenti. A livello storiografico, infatti, la partecipazione delle donne nella Resistenza è sempre stata raccontata come un supporto all’azione e alla lotta che rimane, però, declinata al maschile.Questo libro vuole restituire alle 11 donne partigiane di Cesenatico e a tutte le donne che hanno partecipato in qualche modo alla lotta contro il nazifascismo, il loro giusto riconoscimento, non più con pagine sbiadite o cancellate di un pezzo di storia, ma viste come protagoniste, al pari degli uomini, della Resistenza e della storia d’Italia.