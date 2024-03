Già riaperto a ciclisti e pedoni il ponte di via Ferrara

Siamo agli ultimi dettagli, ma il ponte di via Ferrara é già stato riaperto al transito di ciclisti e pedoni. Prima di dichiarare la chiusura ufficiale del cantiere dovranno essere ultimati gli interventi di rifinitura per migliorare ulteriormente la fruizione del passaggio ciclopedonale ma, come detto, l’opera é ormai in corso di ultimazione e sarà pronta in vista della imminente primavera.

Per completare il ponte – che, lo ricordiamo, é stato demolito e ricostruito ex novo l’anno scorso – l’Amministrazione ha destinato un investimento di circa 55mila euro.