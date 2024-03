Il 9 marzo inaugura la mostra fotografica “Filo Rosso” al Museo della Marineria

Gli incontri

Le iniziative continueranno durante tutto il mese di marzo al Centro Donna di Cesenatico in via Cesare Battisti 11. Il 12 marzo alle 18 è in programma “Dinamiche di potere tra i generi” – Acquisire autostima e consapevolezza nelle dinamiche familiari e nelle relazioni” con la dottoresssa Federica Pratelli; il 26 marzo alle 18 è in programma “La prevenzione della violenza” – Conoscere la violenza attraverso tutte le forme di abuso e maltrattamento con la dottoressa Federica Pratelli. Gli incontri proseguiranno fino a maggio e saranno tenuti da professioniste del Centro Donna.