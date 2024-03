Riccardo Camarda parla di adolescenza e di “passioni appese”

Dopo il tutto esaurito del primo incontro, ospite lo psicoterapeuta Matteo Lancini, giovedì 7 marzo alla Sala del Museo della Marineria di Cesenatico (via Armellini, 18) si parlerà di “Passioni appese”, per trovare la propria passione in 10 minuti. Una proposta rivolta a genitori ma in modo speciale ai giovani impegnati nel complesso e affascinante viaggio verso la maturità.