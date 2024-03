Al Circolo Arci di Borella si parla delle donne della Costituzione

Si intitola “Le donne della Costituzione” l’appuntamento in programma domani sera 8 marzo (ore 20,45) all’Arci di Borella. Relatore Marco Valbruzzi, professore dell’Università Federico II di Napoli.

Il 2 giugno 1946 segna un giorno fondamentale per i diritti delle donne: è il giorno in cui per la seconda volta le donne, dopo il voto alle amministrative di quell’anno post bellico, furono chiamate al voto per scegliere tra Monarchia e Repubblica.