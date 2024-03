Lunedì a Ravenna arriva la Sea Watch 5, a bordo la salma di un 17enne

Anche questa volta – non senza polemiche da parte degli esponenti regionali del Pd – Ravenna è stata individuata come porto di sbarco per l’arrivo della nave ong Sea Watch 5 battente bandiera tedesca che ha recuperato in mare 51 migranti.

A bordo c’è anche la salma del ragazzo di 17 anni morto ieri sulla nave dopo circa due ore dal salvataggio. L’arrivo è previsto per lunedì 11 marzo alle 10 circa al terminal di Porto Corsini. Lo comunica la Prefettura di Ravenna. La nave si trova attualmente a largo dell’isola di Malta.