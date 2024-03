Ponte di Viale Roma: la riapertura solo a maggio

Proseguono i lavori sul ponte di Viale Roma. Nei giorni scorsi sono state consegnate e poi posate le prime otto travi necessarie a ricostruire la struttura del ponte. Nella giornata di martedì prossimo è attesa la consegna e l’installazione delle restanti. Contestualmente i tecnici sono al lavoro con i titolari dei diversi sottoservizi presenti per i nuovi allacci di fognature, acqua e gas. Il termine previsto per i lavori – salvo imprevisti – è il mese di maggio, in modo da permettere a uno degli snodi più importanti di Cesenatico di essere completamente operativo per la stagione estiva.