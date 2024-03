A Milano il gelato “disubbidiente” di Gessica Galletti

“Lo spirito di ribellione – spiega Jessica – è il principio di ogni creatività. Non si pensa senza contro-pensare. Non si inventa senza disobbedire. A Milano presenterò una nuova creazione e, utilizzerò le fave di cacao importate dalla Colombia che saranno anche la grande novità de ‘Il Gelato di Jessica’ per l’estate 2024. Oltre al gusto di gelato, infatti, utilizzerò la massa di cacao pura per realizzare una mia linea di cioccolato in barrette aromatizzate che, ne sono certa, faranno impazzire i golosi di cioccolato”.