Sabato un incontro dedicato al  “Gasdotto Snam – Linea Adriatica”

L’obiettivo di Cesena Siamo Noi é accendere un focus sul Gasdotto Snam, un’opera mastodontica lunga 687 chilometri che, partendo dalle coste pugliesi (Brindisi), dopo aver attraversato tutti gli Appennini, arriverà fino al comune aretino di Sestino e poi a Minerbio in provincia di Bologna.

L’opera interesserà dunque anche la provincia di Forlì-Cesena con uno sviluppo sul nostro territorio di circa 46 km. Nel dettaglio, toccherà i comuni di Sarsina, l’intera area del Rubicone, Sogliano, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli e Ravenna.

In particolare, il territorio comunale di Cesena sarà interessato per circa 19 km, partendo da Borello e passando per San Carlo, Roversano (dove il gasdotto attraverserà il fiume Savio in due tratti), San Vittore, Sette Crociari, Diegaro fino alla frazione di Provezza.

La tubazione, che verrà interrata ad una profondità tra i 3 ed i 5 metri, avrà un diametro nominale di 120 centimetri e una pressione di 75 Bar.