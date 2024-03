Ad un chef romagnolo il Premio “5 Stelle d’oro della cucina”

Un altro riconoscimento di prestigio per il Masterchef Cosimo Milanese del ristorante “Losteria del Pesce” di viale Ceccarini a Riccione. L’Associazione Italiana Cuochi, infatti, gli ha conferito il Premio “5 Stelle d’oro della cucina”, un riconoscimento che Milanese si era già aggiudicato nel 2022 e che ritirerà martedi prossimo nel corso di una sfarzosa cerimonia in programma al Best Western Plus di Lecce.

Si tratta di un premio, come detto, molto importante perché – come spiega il presidente nazionale Aic Simone Falcini – “rappresenta il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti. E il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo”.