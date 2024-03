“Il 2023 del turismo di Cesenatico è stato un successo sotto tutti gli aspetti”

L’ultima riunione della DMO di Cesenatico è stata l’occasione per affrontare un’analisi di tutto l’andamento turistico del 2023: dalle presenze fino ai risultati delle campagne messe in campo online passando per l’incasso dall’imposta di soggiorno e dalla ripartizione del suo utilizzo. Una fotografia dell’anno turistico cesenaticense che ha restituito un quadro pieno di belle notizie.

La tassa di soggiorno

Nel 2023 Cesenatico ha incassato € 2.038.618,11 dall’imposta di soggiorno che è stata ripartita integralmente sulla pianificazione e sulla promozione dal punto di vista turistico. Per le iniziative promozionali sono stati investiti € 538.428,00; per le iniziative promozionali culturali sono stati investiti € 241.478, 25; per i contributi alle iniziative promozionali turistiche sono stati investiti € 453.9000,00; per i contributi alle iniziative promozionali culturali sono stati investiti € 431.878,46; per gli eventi e la promozione del Museo della Marineria sono stati investiti € 95.525,36; per la manutenzione del verde turistico sono stati investiti € 228.411,70.