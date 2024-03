Torna in aula il processo per la morte di Alfredo Benini. Alla sbarra la nipote

E’ stata una delle vicende di cronaca piu’ inquietanti della storia di Cesenatico: l’omicidio di Alfredo Benini, l’87enne ipovedente aggredito nella sua casa nel quartiere Madonnina Santa Teresa e morto nelle settimane successive per la gravita’ delle lesioni subite. Per quella morte era già stata condannata in primo grado a 24 anni di carcere la nipote Paola Benini, sentenza poi modificata a 21 anni prima che la Cassazione l’annullasse per una serie di osservazioni presentate dargli avvocati della difesa.