Per la “Cervia Run” del 24 marzo arrivano le telecamere di Sky

A poco meno di tre settimane dal ciak procedono secondo le piu’ rosee aspettative le iscrizioni alla prima edizione della “Cervia Run”, la nuova gara podistica del calendario Fidal in programma sul lungomare di Cervia nel weekend del 23-24 marzo.

Sono già oltre seicento, infatti, i pettorali prenotati per la 21Km, a cui se ne aggiungeranno altrettanti per la non competitiva di 5 Km. Dunque, considerando che si stanno definendo in questi giorni gli accordi con diverse società podistiche del territorio, é probabile che – domenica 24 marzo – davanti al quartier generale del bagno Marco si allineeranno non meno di 1500 iscritti: “Un ottimo risultato – spiega l’organizzatore della kermesse Marco Morigi – che pero’ ci piace considerare solo un punto di partenza per una manifestazione che, ci auguriamo, possa diventare nel corso degli anni un classico del calendario sportivo romagnolo”.