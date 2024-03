Da Adac consigli per abbattere il cuneo fiscale nel settore alberghiero

“È essenziale considerare strategie atte a fidelizzare il personale in maniera regolare” ha aggiunto Angelini, suggerendo l’importanza di creare un ambiente lavorativo che valorizzi e riconosca il contributo dei propri collaboratori.

“Ci sono quattro normative che ci consentono di azzerare il cuneo fiscale: Fringe Benefit, Welfare Aziendale, Buoni Pasto, e Spese di Rappresentanza. Questi strumenti non solo offrono un vantaggio fiscale significativo, ma sono anche strumenti efficaci per incentivare e valorizzare il vostro personale.”

Il focus su queste quattro soluzioni è emerso come una strategia chiave per migliorare la gestione del personale e al contempo ottenere benefici fiscali. Angelini ha evidenziato come l’implementazione di tali pratiche non solo contribuisca a ridurre il cuneo fiscale, ma rappresenti anche un modo concreto per dimostrare l’impegno nei confronti dei dipendenti, creando un ambiente lavorativo più gratificante e motivante. In un panorama in cui l’attenzione alla qualità della vita lavorativa è sempre più rilevante, investire in queste normative emerge come una scelta vincente per il settore alberghiero.

Il dott. Francesco Pasqualicchio ha chiuso l’incontro illustrando gli aspetti fiscali della Legge di Bilancio 2024 per il settore turistico.

A moderare gli interventi è stato Bruno Gobbi, presidente di ADAC Servizi Srl.