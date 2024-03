La Siropack brinda ad un milione di ore lavorative senza infortuni

“Ci auguriamo che la nostra esperienza possa aiutare altri imprenditori ad attuare buone pratiche per raggiungere lo stesso traguardo. Oggi il termine sostenibilità è sulla bocca di tutti, ma spesso si insegue soltanto quella economica, quando per rispettare il budget vengono tagliati i fondi necessari alla sicurezza, non solo da parte delle aziende ma anche dagli enti preposti – riferiscono De Lucia e Burioli – Tante realtà invece mandano i propri collaboratori nelle sedi dislocate senza valide ragioni lavorative, come monito verso chi non è allineato alla visione del management, causando così aumenti di traffico, CO2 e stress delle persone costrette ad allontanarsi da casa. Sono pratiche non sane, la cui denuncia non dovrebbe arrivare da un imprenditore ma dalle parti sociali, che troppo spesso però intervengono solo a margine delle gravi tragedie che continuamente si abbattono sui luoghi di lavoro”.