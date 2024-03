Servizio di salvataggio durante la pausa pranzo, adesso la regola diventa legge

La necessità di eliminare quell’ora e mezzo di pausa, tra le 12,30 e le 14, era già stata evidenziata a settembre dello scorso anno da diversi soggetti, anche alla luce degli annegamenti che si erano verificati soprattutto sul litorale ravennate.

E proprio da Ravenna si era levata la richiesta alla Regione di modificare l’ordinanza per rendere il servizio di controllo ancora più efficace. Era stato chiesto anche di ridurre la distanza tra una torretta e l’altra ma, almeno per il 2024, non avverrà. La proposta era stata accolta dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, che l’aveva rilanciata anche alla fine dello scorso anno. Le polemiche però non erano mancate, soprattutto da parte dei bagnini di salvataggio del Riminese, oltre 300 per 230 torrette da Bellaria a Cattolica, che continuano a essere sul piede di guerra. A loro non era piaciuta la soluzione prospettata, e cioè di mantenere in servizio in maniera alternata le torrette, cioè una in funzione e l’altra no. Anche la Cgil di Rimini si è schierata, da subito, contro la riorganizzazione.

Ora l’ordinanza prevede l’obbligo di coprire quell’ora e mezzo, mentre lascia ai Comuni la decisione di continuare o meno a farlo nella terza settimana di settembre, a seconda della presenza turistica.