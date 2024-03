Gasdotto Snam, l’opera mastodontica che rischia di cambiare l’assetto geologico del Cesenate

L’opera interesserà dunque anche la provincia di Forlì-Cesena con uno sviluppo sul nostro territorio di circa 46 km. Nel dettaglio, toccherà i comuni di Sarsina, l’intera area del Rubicone, Sogliano, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli e Ravenna.

In particolare, il territorio comunale di Cesena sarà interessato per circa 19 km, partendo da Borello e passando per San Carlo, Roversano (dove il gasdotto attraverserà il fiume Savio in due tratti), San Vittore, Sette Crociari, Diegaro fino alla frazione di Provezza: “Nonostante questo – spiega Paolo Cavallucci – il Comune di Cesena non ha avviato alcuna campagna informativa su questo tema. Eppure sembrano oltre una settantina le abitazioni cesenati direttamente interessante da questa opera. Un’opera che, in termini di funzionalità ed utilizzo, resta un’incognita. Anche per questo, fa rumore il silenzio del Comune di Cesena che avrebbe il dovere, sul tema, di avviare una campagna informativa e che, invece, pare voglia gestire l’intera questione solo sul piano formale e giuridico. Noi, al contrario, pensiamo che se un gasdotto viene realizzato a 30 metri dalla tua abitazione, il cittadino ha il sacrosanto diritto di saperlo. E invece, ad oggi, questa amministrazione non ha avuto il coraggio di andare a suonare quei campanelli…”.

“Il rischio – aggiunge il candidato sindaco Marco Giangrandi – é che quelle stesse residenze subiscano un sostanziale deprezzamento e dunque cittadini che hanno lavorato una vita per acquistare una casa potrebbero veder vanificati gran parte dei loro sacrifici. Gli stessi esperti ci hanno spiegato che la svalutazione degli immobili potrebbe oscillare dal 50 al 90%. Senza pensare ai potenziali pericoli. Insomma, se un’opera pubblica crea problemi ai cittadini, secondo noi il Comune non può fare spallucce come se la questione non lo riguardasse”.