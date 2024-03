“Neve sempre piu’ scarsa, ormai impossibile sciare in Emilia Romagna”

All’area sciabile di Cerreto Laghi (società privata Turismo Appennino srl) sono stati finanziati 21mila euro per miglioramento impianto di innevamento. Nessuna risorsa è invece investita per lo smantellamento degli impianti abbandonati e ormai fatiscenti o nella realizzazione di progetti di riuso degli impianti ancora in buono stato: “Capiamo la necessità di salvaguardare l’economia di questi territori e di evitare l’impoverimento e lo spopolamento del nostro appennino, ma occorre trovare strategie diverse”, ha sottolineato Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia-Romagna. “E’ un dato di fatto che la neve sugli Appennini è sempre meno e non si potrà continuare con la produzione di neve programmata, che comunque richiede acqua come materia prima, risorsa il cui uso può generare conflitti di interesse visti i periodi siccitosi che stiamo attraversando. E’ necessario preparare il territorio a nuove forme di turismo e smettere di investire denaro pubblico in attività che rischiano di non avere futuro”.