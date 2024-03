Prosegue ‘Stay green’, il progetto che misura la sostenibilità negli alberghi

Prosegue a Cesenatico il progetto ‘Stay green’, unico nel panorama nazionale, finalizzato alla promozione della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare nelle attività turistiche.

E’ stato infatti firmato recentemente il protocollo per il rinnovo per un altro anno del progetto, che ha visto il coinvolgimento di un gruppo selezionato di alberghi cesenaticensi (circa una ventina), per la realizzazione di un modello di riferimento estendibile anche ad altri territori.

‘Stay green’ è un’iniziativa nata da una proposta del laboratorio di idee della multiutility HeraLAB e sostenuta dal Comune e da Adac-Federalberghi Cesenatico che, dall’insediamento del suo nuovo Presidente, è l’unica in riviera ad aver iniziato questo percorso per sensibilizzare i propri associati ed avvicinarli ad un mondo più sostenibile, dove i turisti troveranno proposte culturali e naturalistiche per conoscere il territorio, utilizzeranno mezzi a basso impatto ambientale, tecnologie ed accorgimenti per ridurre lo spreco di acqua e di energia e per fare una corretta raccolta differenziata.