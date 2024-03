Vola il Cesena: battuto anche il Gubbio coi sigilli di Adamo e Shpendi

Copione tattico che gli ospiti hanno saputo interpretare bene sin dall’inizio, tanto che la prima chance arriva al quarto minuto ed è proprio per i rossoblu, che partono in contropiede dopo un corner bianconero e arrivano alla conclusione con Bernardotto, che però spara alto. Passano altri 4 minuti e il Cesena recapita il primo squillo per la retroguardia avversaria, con Adamo che impatta male di mancino ma trova una deviazione che finisce in corner, non sfruttato a dovere. Si rivela tenace come da pronostico il Gubbio, che risponde subito con un cross tagliato di Corsinelli che finisce sulla testa di Bernardotto, il quale spizza non abbastanza il pallone che termina la sua corsa lontano dai pali di Pisseri. È una scena che si ripeterà più volte durante il match, probabilmente preparata ad hoc da Braglia, con una serie di filtranti e cross ad incrociare dalla destra verso sinistra che avrebbe dovuto mettere alle corde la difesa bianconera.

La partita si assesta poi sui binari dell’equilibrio, con ambedue le compagini brave nel difendere la propria porta e meno nel fendere in avanti, fino al minuto 30 quando De Rose recupera palla davanti alla propria area e fa ripartire ottimamente Berti, che serve Shpendi in profondità leggermente defilato sulla sinistra e spara col mancino verso la porta; serve l’intervento di Vettorel per evitare il vantaggio. Il momento sembra essere caldo e il Cesena ci prova altre due volte a distanza di tempo ravvicinata: al 34esimo Adamo batte un corner sul quale svetta più in alto di tutti Prestia, che spedisce la sfera verso la porta ma non trova la gioia del gol per via della parata di Vettorel. L’altra chance arriva un minuto dopo, con Kargbo che si addentra in area e crea confusione, tanto che nel parapiglia Shpendi calcia sia le gambe degli avversari che il pallone, scatenando la reazione dell’estremo difensore rossoblu: scintilla sedata sul nascere dall’arbitro. 0-0 dopo i primi 45′ e tutti negli spogliatoi.