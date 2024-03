Ubriaco si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: auto confiscata

“PRONTO CARABINIERI?”

E i Carabinieri hanno anche dovuto denunciare un 39enne straniero, in Italia senza fissa dimora, per “interruzione di servizio pubblico” e “procurato allarme presso l’Autorità”. L’uomo, senza alcun motivo, ha iniziato a bersagliare di telefonate il centralino della Centrale Operativa di Cesenatico. Dopo essere stato rintracciato dai militari in via Cavour con un’andatura ciondolante (frutto dell’assunzione di alcol), l’uomo si é rifiutato di sottoporsi alle cure del personale medico del 118 giunto appositamente sul posto.

DOVE VAI SE IL PERMESSO NON CE L’HAI…

Finisce nei guai un 37enne controllato dai Carabinieri mentre transitava in Viale Roma, in qualità di passeggero, a bordo di una vettura. Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, l’uomo é risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto é stato invitato a rivolgersi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Forli-Cesena per regolarizzare la sua posizione.

Stesso destino per un 35enne, anche lui in Italia senza fissa dimora, controllato dall’Arma in via Cesenatico. Anche per lui fatali sono stati i rilievi fotodattiloscopici che ne hanno appurato lo status di clandestinità.