Al via a Cesenatico la campagna di inviti dei Testimoni di Geova 

L’annuale celebrazione della Cena del Signore consiste in un discorso che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità. Gratuito e aperto al pubblico, l’evento della durata di un’ora inizierà e si concluderà con una preghiera. A Cesenatico si terrà a partire dalle ore 18.15 presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Reno N° 13 Cesenatico.

Per saperne di più su come i Testimoni di Geova osservano la Cena del Signore, in una nota stampa si invita a visitare la pagina delle domande frequenti sull’evento, che si trova su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.