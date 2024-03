Falsi vaccini Covid, l’Ausl Romagna revoca la convenzione a un medico

Passarini era stato arrestato dalla polizia il 10 novembre 2021 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo qualche giorno aveva ottenuto i domiciliari. Quindi a fine marzo 2022 era tornato libero con il solo obbligo di dimora sul territorio comunale caduto il 5 luglio con conseguente reintegro nell’Ordine dei medici. Infine aveva patteggiato due anni di reclusione per falso, peculato per via della contestata appropriazione di fiale Pfizer; ed evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. La corruzione era invece stata esclusa. Per quanto riguarda i 227 pazienti finiti nei guai in concorso nei guai con lui per i falsi vaccini, è ancora in corso la maxi-udienza preliminare.