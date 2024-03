Ferrovie, nel weekend enormi disagi sulla linea Bologna – Cesena – Rimini

Passando agli Intercity giorno, subiranno deviazioni via Faenza-Ravenna-Rimini o limitazioni. Per garantire la continuitа del viaggio, dove possibile, sono state individuate soluzioni alternative con altro treno oppure sono organizzati bus. Gli Intercity Notte subiranno deviazioni via Faenza-Ravenna-Rimini o via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con perdita di fermate. In questo caso non e’ previsto servizio bus.

Quanto ai Regionali veloci saranno deviati via Castel Bolognese-Ravenna e sarа’ attivo un servizio di autobus fra Cesenatico e Rimini con fermate nelle località non servite dai Regionali veloci. Fra Bologna e Cesena il servizio sarà garantito con treni che faranno anche le fermate delle corse Bologna-Imola-Bologna che verranno cancellate. Fra Cesena e Rimini il servizio sarа effettuato con autobus. Cancellate le corse Rimini-Ravenna e Rimini-Imola (e viceversa).

Inoltre venerdi il regionale Bologna-Rimini delle 22.34 sarà imitato a Cesena e la tratta Cesena-Rimini effettata con bus Su trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, e’ possibile consultare la mappa dei punti di fermata degli autobus. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Per questo, la società consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Altri lavori di manutenzione dell’infrastruttura sono programmati nella stazione di Russi (linea Bologna-Ravenna) da martedi 19 marzo a sabato 6 aprile senza ripercussioni sul servizio. Qui Rfi sostituirа i deviatoi della stazione di Russi. La sostituzione degli scambi (che consentono l’ingresso, l’uscita e gli incroci dei convogli nelle stazioni) porterа’ vantaggi in termini di affidabilità dell’infrastruttura, si spiega. Nell’attività saranno impegnati tecnici di Rfi e imprese appaltatrici coadiuvati da mezzi d’opera. Durante i lavori il binario 4 della stazione di Russi sarà fuori servizio.