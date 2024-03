Il Comune stanzia 100.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde 

Gli interventi

L’intervento sarà utile all’installazione di panchine – in materiale plastico riciclato – all’interno dell’area sgambamento cani del Parco di Levante e del Parco di Ponente, nell’area verde nei pressi della scuola Arcobaleno e all’interno del Parco del Sorriso in via Cantalupo. Nelle aree per lo sgambamento cani all’interno dei due grandi parchi cittadini verranno inoltre fornite due utilissime fontanelle. All’interno del Parco del Pettirosso è previsto un nuovo allaccio di acqua potabile oltre alla fornitura e alla posa di una nuova fontanella, comprensiva di scarico con pozzetto drenante.

Per quanto riguarda staccionate e recinzioni, si andrà a operare sulle aree verdi che costeggiano viale Torino con il rifacimento integrale della staccionata lungo le Vie Torino e Dei Mille, per una lunghezza complessiva di circa 76m lineari. Verrà realizzata inoltre la recinzione perimetrale dell’area verde di sgambamento cani all’interno del Parco del Sorriso.