Superbonus 110%, Emilia Romagna al secondo posto in Italia

La Lombardia comanda questa speciale classifica con 20 miliardi 781 milioni. Dopo Lombardia ed Emilia-Romagna si collocano nell’ordine Veneto (10 miliardi 451 milioni), Lazio (9 miliardi 523 milioni) Piemonte (8 miliardi 245 milioni) e Campania (8 miliardi 166 milioni). In Emilia-Romagna sono state depositate 43.079 asseverazioni cosi’ suddivise: 13.293 per edifici condominiali, 18.839 per edifici unifamiliari, 10.947 per unitа immobiliari funzionalmente indipendenti.