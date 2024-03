Torna la prosa al teatro comunale con “Così è (se vi pare)”

L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. “Le cose più vicine, vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco”.

Geppy Gleijeses, il regista, ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi della commedia, i quali inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste.

«La saga continua – ha detto l’assessore Emanuela Pedulli. – Ospiteremo nel teatro della nostra città uno spettacolo, attori e attrici note al grande pubblico che si sono esibite nei più famosi teatri d’Italia. Ad ogni occasione si rinsalda lo stretto legame tra il Teatro di Cesenatico e la sua comunità di spettatori. E non è ancora finita! Un grande ringraziamento va anche a tutte le maestranze che lavorano affinché il pubblico si possa godere lo spettacolo».