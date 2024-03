Calcio, prezzi popolare al “Manuzzi” per il match dell’Italia Under 21

Cesena é pronta a colorarsi d’azzurro. Venerdì 22 marzo, ore 18.15, allo stadio “Manuzzi”, si gioca Italia-Lettonia under 21.

Per il match la FIGC ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari, con tagliandi a partire da 5 euro e prezzi ridotti per Under 18 e Over 65.