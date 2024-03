Tempi biblici per i passaporti, la Questura potenzia il personale e allunga gli orari

Va evidenziata, inoltre, una novità di grande importanza. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, infatti, ha avviato, con estensione progressiva a tutto il territorio nazionale, un progetto, già operativo a Forlì, finalizzato alla “gestione” delle richieste d’urgenza, per agevolare i cittadini che necessitino del passaporto per ragioni di studio, lavoro, salute e turismo entro 30 giorni e non riescano ad ottenere, tramite la procedura ordinaria, un appuntamento in tempo utile.

In tale evenienza, sempre all’interno dell’ambiente web “Agenda Passaporti” raggiungibile al predetto link, è stata inserita la voce “Appuntamenti Prioritari” che potrà essere selezionata esclusivamente dai cittadini residenti in questa provincia, nei casi di urgenza. All’atto dell’appuntamento, verrà richiesta all’interessato la documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio.

Laddove anche l’agenda prioritaria non sia in grado di far fronte all’esigenza del cittadino, che necessiti del documento di viaggio in tempi ancora più ristretti, è disponibile un’ulteriore funzione dell’Agenda Passaporti online che permette di stampare un documento di autocertificazione di urgenza a 15 giorni, consentendo all’interessato di presentarsi senza appuntamento all’ufficio passaporti, in orario di apertura.