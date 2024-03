Via Bramante, la riapertura prevista per le festività di pasqua

La ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella sta eseguendo l’intervento per la sistemazione della fogna bianca e la condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale.

La movimentazione del cantiere ha richiesto la chiusura al traffico del tratto in oggetto per questa prima fase della durata dei lavori. L’investimento totale previsto è di € 460.000,00 e le scorse settimane sono state dedicate alla sistemazione dell’asfalto dopo il cedimento che ha creato una voragine lo scorso 25 settembre. È stato necessario attendere alcune settimane per permettere a 2iReteGas un intervento di bonifica di una conduttura del gas e completare tutti i necessari rilievi geologici.