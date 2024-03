Cesenatico celebra la Giornata contro le mafie all’ex Colonia Prealpi

All’iniziativa che si terrа giovedi 21 marzo con il ritrovo in via Galilei hanno già aderito le classi quarte e quinti della scuola primaria di Villamarina, la classe terza M della scuola media “Dante Arfelli” e la classe quinta BLSA del liceo Ferrari di Cesenatico. Alla cerimonia verranno letti ad alta voce i nomi di tutte le vittime innocenti di mafia a partire dal 1906 arrivando fino a oggi. Ad aprire questo momento molto significativo saranno il sindaco Gozzoli e l’assesore Pedulli con la lettura dei primi nomi, poi toccherа agli studenti presenti e in ultimo agli intervenuti che si raduneranno spontaneamente.

I lavori all’Ex Prealpi

Nell’area dell’ex Colonia Prealpi a fine luglio termineranno i lavori per la costruzione di 18 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con i lavori effettuati dalla ditta Edil KL di Bellaria per quanto riguarda la parte Edile e la ditta Tecnoeletra di Occhiobello per quanto riguarda la parte di impiantistica. Si tratta del piu’ importante intervento di edilizia residenziale negli ultimi 20 anni a Cesenatico.