Zarrelli non basta, batosta Granata: finisce 1-4 contro uno spietato Gatteo

Al 35esimo arriva il primo dei tanti episodi arbitrali dubbi, con Zarrelli che fugge sulla sinistra e viene fermato dal fischio del direttore per un presunto fallo sul diretto avversario, piovono proteste dalla panchina. Al minuto 38 arriva poi il pareggio del Gatteo, con Greppi che prima effettua un grande lavoro di pulizia a centrocampo e poi si butta in area per raccogliere una palla contesa e scaraventarla in rete: è 1-1. La prima frazione di gioco si chiude con un’espulsione sulla panchina del Granata per reiterate (ma forse giustificate) proteste verso il direttore di gara.

Il secondo tempo è un’esibizione di superiorità degli ospiti, che trovano il gol che completa il ribaltone al 51esimo, sfruttando un errore in disimpegno della retroguardia nemica che viene raccolto da Perazzini e spedito all’angolino. La tensione ora diventa la vera protagonista del match, regalando tanti falli, sceneggiate e perdite di tempo ad oltranza agli spettatori. Fra queste arriva una traversa colpita da Braccini, con un tiro da distanza proibitiva che per poco non finisce in rete, mentre non aspetta ad arrivare il terzo gol degli ospiti, con Greppi che serve Perazzini, il quale raccoglie l’assist e spara verso il secondo palo.

A questo punto si potrebbero chiudere i battenti, ma c’è ancora tempo per un paio di chance non sfruttate a testa prima del definitivo 1-4 che arriva al minuto 88 e porta il nome di Tappi.

Si tratta di una batosta sia morale che effettiva per il Granata, che perde terreno nella corsa ai playoff ma non vede sicuramente la speranza spegnersi: ci sono ancora i secondi 45 minuti di Rimini da giocare (il risultato era fissato sul 4-1 per il Granata) e altre 5 partite in palio.