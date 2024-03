Amore, diritti e violenza: un incontro a difesa delle donne

Lo sportello psicologico si propone come un luogo riservato nel quale trovare ascolto, attenzione ed accoglienza per riflettere e confrontarsi con una professionista su eventuali momenti di difficoltà vissuti nei diversi contesti della vita quali ad esempio relazioni familiari e affettive di genere, ambiente di lavoro, necessità di sostegno in particolari momenti della vita come separazioni, divorzi, lutti, presenza di conflitti in relazione a scelte o decisioni da prendere, disagi e stress quotidiani, problemi di integrazione sociale, situazioni vissute o percepite come ostacolanti per il miglioramento del proprio benessere.

Durante l’incontro verranno trattati inoltre il tema dei segnali da riconoscere per fare una prevenzione delle dinamiche di potere tra i generi e per una cultura della parità.

“Conoscere la violenza attraverso tutte le forme di abuso e di maltrattamento – si legge nella nota dell’Udi – è di importanza fondamentale oggi piu’ che mai per portare a coscenza gli stereotipi e fornire strumenti come alternativa all’utilizzo della violenza. Conoscere strumenti educativi, tecniche e strategie per incoraggiare il dialogo e sviluppare un contenimento gentile delle emozioni nelle relazioni all’interno delle dinamiche di potere tra i generi permette di sviluppare capacità emozionali consapevoli e alternative ai comportamenti aggressivi che può portare un giovamento al singolo, alle coppie, alle famiglie ed una genitorialità piu’ in equilibrio.