Pedalata in rosa, Gravel e ospiti vip: conto alla rovescia per la Gran Fondo di Riccione

Conto alla rovescia per la Gran Fondo di Riccione che, domenica prossima (24 marzo), celebrerà la sua 22esima edizione.

La grande festa del ciclismo della Perla partirà già sabato 23 marzo con l’allestimento dell’area expo’ in viale Ceccarini dalle ore 10 del mattino. Alle 15 é in programma la gincana per ragazzi dai 5 ai 12 anni (ritrovo dalle ore 14). Nella stessa giornata (dalle ore 13) si svolgerà anche la pedalata Gravel e la “Women on Bike” (ritrovo dalle ore 14) con madrina Stefania Andriola, volto ormai familiare delle reti Mediaset con quasi 80mila follower su Instagram. Per tutto il pomeriggio ci saranno musica e spettacoli.