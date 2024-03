Sequestrati nel Cesenate mille portachiavi con marchi contraffatti 

Le suddette operazioni si collocano in una più ampia cornice d’interventi per combattere tutte le manifestazioni illecite in grado di turbare il libero svolgimento delle attività d’impresa sane.

Negli scorsi giorni, le pattuglie messe in campo nel solo comprensorio cesenate hanno eseguito, infatti, numerosi interventi. In tal senso, sono stati effettuati mirati interventi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei punti più nevralgici della città. Nei pressi della stazione ferroviaria di Cesena, in particolare, sono state sequestrate alcune dosi di marijuana; un giovane è stato segnalato al Prefetto della provincia di Forlì-Cesena per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; 7 controlli a contrasto del lavoro sommerso, che hanno portato all’individuazione di 6 lavoratori impiegati in maniera irregolare e/o in nero in vari settori, tra i quali quello della ristorazione e del commercio di alimentari; oltre 60 controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi, 14 dei quali ultimi conclusi con la constatazione di irregolarità.