“Il progetto della zona verde: un nuovo cuore green a Bagnarola”

“In linea con questo obiettivo – spiega Cantoni – il Comitato di Zona è impegnato in un costante dialogo con le autorità comunali per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale che possa servire la comunità, in particolare le oltre 100 famiglie che vivono e praticano, direttamente o tramite i loro figli, attività sportiva nel quartiere. Il nuovo impianto, che sarà integrato nella zona verde, rappresenterà un importante punto di riferimento anche per i giovani di Bagnarola, offrendo loro servizi sportivi moderni e accessibili. Parallelamente, il Comitato propone una riqualificazione del parco esistente in Via Balitrona, progettando la creazione di un’area sgambamento per cani attrezzata, un campo sportivo pubblico per basket, pallavolo e altri sport di squadra, nonché percorsi salute attrezzati”.

“Questa iniziativa – prosegue il presidente del Comitato di Zona – non solo promuoverà uno stile di vita attivo e salutare, creando un vero e proprio cuore verde nel quartiere, ma contribuirà anche a mantenere viva l’area, grazie ad una duplice sinergia tra attività sportiva e gestione del verde: la società sportiva gestrice dell’impianto, infatti, si impegnerà da contratto (come già succede in tante altre realtà simili) a gestire lo sfalcio dell’erba e a garantire il decoro della zona. Riteniamo fondamentale che i bambini e i giovani del quartiere abbiano accesso a spazi sicuri e adatti al gioco e allo sport, senza dover ricorrere a parcheggi o luoghi non idonei come ora accade”.